Stray | finalmente un nuovo video gameplay del gioco che ci trasforma in gatto

(Di giovedì 29 luglio 2021)è ilindie che gli appassionati di gatti attendevano da tempo. Ora, durante Annapurna Interactive Showcase abbiamo potuto dare uno sguardo ad untra robot, nemici ed ilpiccolo drone che accompagnerà il nostro bellissimo micio. Ilfilmato ci dà un'idea di come interagiremo con la gente del posto e a cosa serve quel bel gilet da. I giocatori vestiranno i panni del randagio titolare neldi avventura, esplorando un sudicio paesaggio urbano abitato da droidi. Il nostro eroe si muove per la città alla maniera ...

Advertising

zexydreamerr : FINALMENTE STRAY AAAAAAAAA - 0325H4N : @Stray_Kids @liknoworld AHHHHH FINALMENTE NÉ GATA - saturnbuteras : @Stray_Kids finalmente ne - hyunvchan : gli stray kids sono finalmente liberi !! - sunshanine : so già che gli stray kids con questo comeback faranno il botto, il botto vero e sono felicissima per loro FINALMENTE -

Ultime Notizie dalla rete : Stray finalmente

Everyeye.it

Il programma, l' AI driver come lo definisce Faliszek, il CEO diBombay, è in brado di tenere ...al repository di giochi online anche da un computer meno costoso? Questo potrebbe...... attrice e conduttrice, che dichiara: 'è arrivato il momento di riappropriarci dello ... come '' di Elisabeth Lo e 'Gagarine' debutto alla regia di Fanny Liatard e Jérémy Trouilh. In ...