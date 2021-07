Snam, utile cresce del 10% nel primo semestre. Confermata guidance 2021 (Di giovedì 29 luglio 2021) (Teleborsa) – Snam ha registrato ricavi pari a 1.527 milioni di euro nel primo semestre del 2021, in crescita del 3,4% rispetto al primo semestre 2020 “per effetto del contributo degli investimenti e della crescita dei business della transizione energetica”, sottolinea la società. L’EBITDA adjusted è stato di 1.163 milioni di euro (+5,1%) e l’utile netto adjusted si è assestato a 635 milioni di euro (+9,9%), “per effetto della positiva performance operativa, del contributo delle società partecipate e della continua ottimizzazione della gestione finanziaria, con un costo ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 29 luglio 2021) (Teleborsa) –ha registrato ricavi pari a 1.527 milioni di euro neldel, in crescita del 3,4% rispetto al2020 “per effetto del contributo degli investimenti e della crescita dei business della transizione energetica”, sottolinea la società. L’EBITDA adjusted è stato di 1.163 milioni di euro (+5,1%) e l’netto adjusted si è assestato a 635 milioni di euro (+9,9%), “per effetto della positiva performance operativa, del contributo delle società partecipate e della continua ottimizzazione della gestione finanziaria, con un costo ...

