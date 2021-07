Simone Biles | “Soffro di twisties” Ecco cosa sono i suoi “demoni”

(Di giovedì 29 luglio 2021) La ginnasta, ritiratasi dalle Olimpiadi, spieganella testa che la stanno attanagliando Anche gli atletiumani. Anche se li vediamo attraverso uno schermo in eventi internazionali prestigiosi, o alzare premi e trofei, restano comunque persone con sentimenti e problemi. Un esempio di quanto detto può benissimo essere la campionessa statunitense. La ginnasta si è recentemente ritirata dalla finale a squadre e la rinuncia all’individuale all-around di Tokyo2020 a causa dei...

Ultime Notizie dalla rete : Simone Biles

ROMA - Anche l'ex calciatore Adriano ha detto la sua sull a ginnasta, campionessa olimpica a Rio2016, che ha prima "lasciato spazio" alle compagne a stelle e striscie nella competizione a squadre e poi si è ritirata da quella individuale. La 24enne si è "...TORINO - La solidarietà arriva anche dall'Imperatore. Adriano, ex giocatore tra le altre di Inter, Fiorentina e Parma, ha detto la sua sull a ginnasta. La 24enne campionessa olimpica statunitense a Rio2016 si è infatti ritirata dalla competizione a squadra e da quella individuale a causa dei "twisties", cioè degli "svarioni" in cui ...L'ex attaccante brasiliano ha voluto dedicare un post emozionante all'atleta statunitense dopo il suo ritiro dalle Olimpiadi ...Il sostegno è ampio e sta favorendo nuove discussioni sulla salute mentale degli atleti, ma negli Stati Uniti non mancano le critiche ...