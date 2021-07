Scuola: nel piano nessuno screening e mascherine. Speranza: iniziative per riaprire in sicurezza (Di giovedì 29 luglio 2021) Il ministro della Salute: sono fiducioso che la prossima settimana sarà quella giusta per un intervento organico Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 29 luglio 2021) Il ministro della Salute: sono fiducioso che la prossima settimana sarà quella giusta per un intervento organico

Advertising

repubblica : Scuola, la Finlandia innalza l'obbligo scolastico a 18 anni: 'L'istruzione di base non basta più nel mondo del lavo… - fattoquotidiano : Nel giorno decisivo sul fronte giustizia e sulle misure anti-Covid sulla scuola, il governo decide di rinviare. L'a… - marattin : non è così. Nel 2015 fu presentata una riforma - “La Buona Scuola” - che iniziava ad affrontare i nodi strutturali:… - PsiEmilRomagna : Ne verremo fuori agendo con razionalità non esibendo cartelli che non portano a nessuna soluzione. Si pensi a come… - biancavillaoggi : ?Bando del ministero dell'Istruzione per opere nella scuola media 'Luigi Sturzo' e nel Primo Circolo didattico di B… -