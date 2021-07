Scimmie chiuse in sacchi di juta, avvelenate e picchiate: trovate morte o ferite (Di giovedì 29 luglio 2021) Sigillate dentro sacchi di juta buttati lungo la strada. Sessanta Scimmie sono stata trovate così a Chowdanahalli, un villaggio nello stato centrale indiano del Karnataka. TheIndu.com fa sapere che un abitante del villaggio ha visto i sacchi la sera del 28 luglio. Circa 30 Scimmie sono state trovate morte, altre ferite. Gangadhara Nayak, a capo dello staff veterinario che è arrivato sul posto intorno alla mezzanotte, ha dichiarato che gli animali ancora vivi sono stati nutriti e portati in diversi centri veterinari della zona. Secondo le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) Sigillate dentrodibuttati lungo la strada. Sessantasono statacosì a Chowdanahalli, un villaggio nello stato centrale indiano del Karnataka. TheIndu.com fa sapere che un abitante del villaggio ha visto ila sera del 28 luglio. Circa 30sono state, altre. Gangadhara Nayak, a capo dello staff veterinario che è arrivato sul posto intorno alla mezzanotte, ha dichiarato che gli animali ancora vivi sono stati nutriti e portati in diversi centri veterinari della zona. Secondo le ...

