Sassuolo | Dionisi | “Non molleremo mai | vogliamo dare continuità”

(Di giovedì 29 luglio 2021) “Come sarà il? Mi sono piaciute le parole di Berardi: una squadra che non molla mai”. Alessiotraccia l’identikit del suonel corso della presentazione della squadra 2021-2022. Chiamato a raccogliere l’eredità di De Zerbi, l’ex Empoli non ha dubbi: “a quello che di buono è stato fatto in questi anni, non sarà facile ma speriamo di riuscirci, questo è l’obiettivo“, aggiunge. Ha preso parola anche Carnevali: “Più cose mi hanno colpito di lui – aggiunge l’ad sul nuovo allenatore – Per quanto riguarda la parte sportiva, del campo, abbiamo ...

Advertising

sportface2016 : #Sassuolo, le parole di #Dionisi durante la presentazione della squadra: 'Non molleremo mai' - serieApallone : ???Sassuolo alla ricerca di un difensore. ??Dionisi vuole il terzino dello Spezia #Erlic. #Sassuolo #spezia #ITA… - AntonioParr8 : Prima volta. Intervista video. Diretta, scritta e montata dal sottoscritto. SN - Piovani: 'Sassuolo Femminile, Cham… - sassuolonews : SN - Piovani: 'Sassuolo Femminile, Champions, Dionisi, De Zerbi: dico tutto' - VIDEO - SasolAle : RT @FilippoRubu00: ??#Sassuolo, il centrocampista Davide #Frattesi può rimanere dopo l’ottima stagione disputata al Monza. La dirigenza lo r… -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Dionisi

La Gazzetta dello Sport

Lo stesso discorso si può fare anche per mister, voluto a Borgosesia in serie D e ora pronto a guidare ilin serie A, dopo aver vinto la serie B alla guida dell'Empoli. "A Cremona - ......dai suoi attuali compagni di squadra e dal suo nuovo tecnico Alessio, ma Manuel vuole soltanto la Juventus , tanto è vero che ha detto no all'Arsenal. Anche per questa ragione il...La Juve resta in pressing su Locatelli: intanto, il Sassuolo potrebbe chiudere per Matheus Enrique come sostituto del centrocampista della Nazionale Il Sassuolo spinge per Matheus Enrique a centrocamp ...POTREBBE INTERESSARTI: Calciomercato Juventus: “va alla Juve prima della scadenza”, incredibile bomba Se non dovessimo cederlo, cederemo altri giocatori”. Calciomercato Juventus: si chiude per Pogba, ...