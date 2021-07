Riforma Cartabia, saltano i piani di Draghi: quando approda in Aula. E sulla questione di fiducia... (Di giovedì 29 luglio 2021) La Riforma della giustizia, sui cui si è trovato un accordo in Consiglio dei ministri dopo una giornata travagliata, arriverà in Aula non più domani 30 luglio, bensì domenica 31 alle 14. E' stata calendarizzata per quel giorno e quell'ora per permettere il voto delle pregiudiziali presentate da L'Alternativa c'è. A deciderlo - come riporta LaPresse - è stata la conferenza dei capigruppo. Il ministro Federico D'Incà, però, non ha fatto riferimento alla eventuale apposizione della fiducia. Dopo le pregiudiziali, comunque, si proseguirà con l'esame del provvedimento. In Cdm l'approvazione del testo è stata unanime nonostante i tentennamenti ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) Ladella giustizia, sui cui si è trovato un accordo in Consiglio dei ministri dopo una giornata travagliata, arriverà innon più domani 30 luglio, bensì domenica 31 alle 14. E' stata calendarizzata per quel giorno e quell'ora per permettere il voto delle pregiudiziali presentate da L'Alternativa c'è. A deciderlo - come riporta LaPresse - è stata la conferenza dei capigruppo. Il ministro Federico D'Incà, però, non ha fatto riferimento alla eventuale apposizione della. Dopo le pregiudiziali, comunque, si proseguirà con l'esame del provvedimento. In Cdm l'approvazione del testo è stata unanime nonostante i tentennamenti ...

