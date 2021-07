Rifiuti, Mite riconosce in via definitiva Coripet come sistema autonomo (Di giovedì 29 luglio 2021) Il ministero della Transizione Ecologica, con il Decreto n. 44 del 28 luglio 2021, riconosce in via definitiva Coripet come sistema volontario e autonomo per la gestione diretta degli imballaggi in Pet per liquidi alimentari, in linea con l’applicazione delle direttive europee sull’Epr. Il riconoscimento definitivo, giunge grazie ai risultati positivi di ogni verifica sulle attività del Consorzio, di cui è stata riconosciuta “l’effettiva operatività e la rilevanza, quale nuovo attore della filiera del PET (…)”. La proposta presentata in fase iniziale sotto forma di progetto ha infatti ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 29 luglio 2021) Il ministero della Transizione Ecologica, con il Decreto n. 44 del 28 luglio 2021,in viavolontario eper la gestione diretta degli imballaggi in Pet per liquidi alimentari, in linea con l’applicazione delle direttive europee sull’Epr. Il riconoscimento definitivo, giunge grazie ai risultati positivi di ogni verifica sulle attività del Consorzio, di cui è stata riconosciuta “l’effettiva operatività e la rilevanza, quale nuovo attore della filiera del PET (…)”. La proposta presentata in fase iniziale sotto forma di progetto ha infatti ...

