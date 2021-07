Raimondo Todaro lascia “Ballando con le stelle”: l’annuncio (Di giovedì 29 luglio 2021) Attraverso un post su Instagram, Raimondo Todaro annuncia che non farà più parte del cast di Maestri di “Ballando con le stelle” La nuova edizione di “Ballando con le stelle”, in partenza ad Ottobre su Raiuno, dovrà rinunciare ad uno dei suoi Maestri più rappresentativi: dopo sedici anni di militanza, infatti, Raimondo Todaro ha deciso che non scenderà più sulla pista da ballo dello show condotto da Milly Carlucci, alla ricerca di nuovi stimoli e nuove sfide. l’annuncio viene direttamente dal profilo Instagram ufficiale del ... Leggi su zon (Di giovedì 29 luglio 2021) Attraverso un post su Instagram,annuncia che non farà più parte del cast di Maestri di “con le” La nuova edizione di “con le”, in partenza ad Ottobre su Raiuno, dovrà rinunciare ad uno dei suoi Maestri più rappresentativi: dopo sedici anni di militanza, infatti,ha deciso che non scenderà più sulla pista da ballo dello show condotto da Milly Carlucci, alla ricerca di nuovi stimoli e nuove sfide.viene direttamente dal profilo Instagram ufficiale del ...

