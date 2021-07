Palmieri non dirigerà più il carcere di Capua Vetere (Di giovedì 29 luglio 2021) Elisabetta Palmieri, direttrice del carcere di Capua Vetere, Caserta, è stata sollevata dal suo incarico. La motivazione che ha spinto Bernardo Petralia, direttore generale del Dipartimento di amministrazione penitenziaria, a prendere questa decisione è: “un’anomala condotta”. Giulia Russo, direttrice del carcere di Secondigliano, sostituirà Palmieri. Violenze in carcere a Santa Maria Capua Vetere: 52 misure cautelari Leggi su periodicodaily (Di giovedì 29 luglio 2021) Elisabetta, direttrice deldi, Caserta, è stata sollevata dal suo incarico. La motivazione che ha spinto Bernardo Petralia, direttore generale del Dipartimento di amministrazione penitenziaria, a prendere questa decisione è: “un’anomala condotta”. Giulia Russo, direttrice deldi Secondigliano, sostituirà. Violenze ina Santa Maria: 52 misure cautelari

