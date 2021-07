Outer Wilds: Echoes of the Eye, l'espansione è ufficiale e ha un trailer e una data di uscita (Di giovedì 29 luglio 2021) Outer Wilds è un gioco incredibile, una delle più belle sorprese degli ultimi anni che ci immerge in un'avventura spaziale misteriosa e tutta da scoprire che si sviluppa in un modo davvero geniale. Il sistema solare in cui ci troviamo collassa ogni 20 minuti e per questo motivo ogni 20 minuti ci troveremo nuovamente all'inizio di un loop temporale. C'è però un aspetto importante in tutto questo: manterremo i nostri ricordi e le nostre scoperte all'interno di un vero e proprio diario di bordo. Il nostro compito è "semplice": scoprire i segreti di questo particolare sistema solare trovando una risposta alla sua fine e al continuo loop temporale. Questa sera ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 29 luglio 2021)è un gioco incredibile, una delle più belle sorprese degli ultimi anni che ci immerge in un'avventura spaziale misteriosa e tutta da scoprire che si sviluppa in un modo davvero geniale. Il sistema solare in cui ci troviamo collassa ogni 20 minuti e per questo motivo ogni 20 minuti ci troveremo nuovamente all'inizio di un loop temporale. C'è però un aspetto importante in tutto questo: manterremo i nostri ricordi e le nostre scoperte all'interno di un vero e proprio diario di bordo. Il nostro compito è "semplice": scoprire i segreti di questo particolare sistema solare trovando una risposta alla sua fine e al continuo loop temporale. Questa sera ...

Eurogamer_it : #OuterWilds ha la sua espansione! Outer: Wilds: Echoes of the Eye si preannuncia già imperdibile - cohencure : te amo outer wilds te amo annapurna - dewdrops_ : Mi è scesa la lacrimuccia quando è partito il tema di Outer Wilds - dewdrops_ : Sto per piangere all’idea ti tornare su Outer Wilds - smegwagon : SFJKJGHSKLJSNJKGJ:LSGG OUTER WILDS EXPANSION -