Olimpiadi | Paltrinieri d’argento negli 800 sl | impresa dopo la malattia VIDEO

(Di giovedì 29 luglio 2021) Gregorioha vinto la medaglia d'argento in 7'42"11800 stile libero. Greg ha battuto anche la mononucleosi che lo aveva fermato per un mese alla vigilia dei Giochi. Rivediamo la sua gara

Leggi Anche, i 17 titoli in palio giovedì 29 luglio: gli azzurri in gara (orari). Tocca a, occhio puntati anche su fioretto e tiro a volo Nella gara precedente e speculare al ...Queste le prime parole di Gregoriodopo la splendida medaglia d'argento conquistata ...carpigiano è reduce da un complicato recupero dalla mononucleosi ed è arrivato allesenza ...Un’impresa sportiva da applausi. E’ quella compiuta alle Olimpiadi di Tokyo da Gregorio Paltrinieri, che ha conquistato la medaglia d’argento negli 800 stile libero, nonostante nelle scorse settimane ...Gregorio Paltrinieri si aggiudica la medaglia d’argento negli 800 stile libero nonostante le condizioni non ottimali. L’azzurro conclude a un soffio dallo statunitense Robert Finke, terzo l’ucraino ...