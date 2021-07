MX Linux | guida alla distribuzione Linux più scaricata al mondo

Leggi su navigaweb

(Di giovedì 29 luglio 2021) Gli utenti affezionati aconoscono già le distribuzioni Ubuntu,Mint e Debian, ma dando uno sguardo a DistroWatch possiamo notare che nessuna delle distribuzioni più famose è in cimalista delle distro più scaricate. Ai piani alti da ormai molti mesi troviamo laMX, poco nota in Italia ma diventata un vero punto di riferimento all'estero. Nella seguentevi mostreremo cosa è MX, quali sono le sue caratteristiche e cosa possiamo fare per provarla o ...