Juve | Chiellini ha deciso il suo futuro e non lo nasconde

Dopo la vittoria agli Europei Giorgio Chiellini ha parlato in vista della nuova stagione annunciando il suo futuro Giorgio Chiellini è stato uno dei principali protagonisti nella vittoria dell'Italia ad Euro 2020 e le sue gesta sono rimaste impresse nella mente degli appassionati. Il suo contratto con la Juventus è scaduto lo scorso 30 Giugno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

_Morik92_ : La #Juve ha intenzione di prolungare i contratti in scadenza di #Chiellini, #Cuadrado e #Dybala. Ci vorrà ancora un… - AlbOr_EsSence : Chiellini premiato a Livorno: 'Voglio alzare ancora qualche Coppa, torno carico alla Juve. Rinnovo? Allegri e Agnel… - U_fra : RT @forumJuventus: Chiellini: 'Agnelli è stato esauriente sul contratto. Da Lunedì sarò a Torino per continuare a vincere altri trofei con… - forumJuventus : Chiellini: 'Agnelli è stato esauriente sul contratto. Da Lunedì sarò a Torino per continuare a vincere altri trofei… - CorSport : #Juve, #Chiellini: 'Ho voglia di alzare ancora qualche coppa' -