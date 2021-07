Intelligenza Artificiale, con Daniele Nardi la ‘Sapienza’ conquista il vertice del Laboratorio Cini (Di giovedì 29 luglio 2021) Nuovo passo avanti nel settore dell’Intelligenza Artificiale dell’Università la Sapienza di Roma che traguarda il vertice del Laboratorio nazionale del Cini con la nomina di Daniele Nardi a Direttore del Laboratorio nazionale Artificial Intelligence and Intelligent Systems del Cini, il Consorzio Interuniversitario Nazionale per I’Informatica. L’incarico conferito al docente di Intelligenza Artificiale del Dipartimento di Ingegneria informatica automatica e gestionale “Antonio Ruberti” della Sapienza, ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 29 luglio 2021) Nuovo passo avanti nel settore dell’dell’Università la Sapienza di Roma che traguarda ildelnazionale delcon la nomina dia Direttore delnazionale Artificial Intelligence and Intelligent Systems del, il Consorzio Interuniversitario Nazionale per I’Informatica. L’incarico conferito al docente didel Dipartimento di Ingegneria informatica automatica e gestionale “Antonio Ruberti” della Sapienza, ...

