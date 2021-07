Highlights nuoto 800 stile libero Tokyo 2020 | argento Paltrinieri VIDEO

(Di giovedì 29 luglio 2021) Ilcon glidella finale degli 800dialle Olimpiadi di. L’azzurro Gregorioha conquistato la medaglia d’fermando il cronometro a 7:42.11 e anticipando di appena 22 centesimi Miykhailo Romancuk. L’oro è andato all’americano Robert Finke, imprendibile con il suo 7:41.87. Ecco quindi ilcon le migliori immagini della gara. IL MEDAGLIERE IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO I RISULTATI GIORNO PER GIORNO REGOLAMENTOSportFace.

Il video con gli highlights della finale dei 200 farfalla di nuoto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L'azzurro Federico Burdisso ha conquistato la medaglia di bronzo fermando il cronometro a 1:54.45. Simona Quadarella chiude al quinto posto nella finale dei 1500 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Niente medaglia per l'azzurra, che non riesce a salire sul podio. Il video con gli highlights della finale dei 1500 stile libero di nuoto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L'azzurro Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia d'argento fermando il cronometro a 7:42.11.