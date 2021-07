Ghoulam | test positivi | speranze per il terzino Frenata Emerson Palmieri

(Di giovedì 29 luglio 2021) Faouzista recuperando dall’ultima operazione dopo l’ennesimo infortunio della sua carriera. Il professor Mariani ha sempre detto che ilalgerino poteva rientrare tranquillamente a svolgere attività agonistica. Ora anche iatletici stanno migliorando, tanto che c’è una sensibiledel Napoli per. Ecco quanto scrive Il Mattino: “Iatletici sustanno dando risultati assai. Ma è chiaro bisogna attendere Castel di Sangro. Perché è in quei 10 giorni che si capirà se il recupero ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ghoulam test

...si sono ritrovati agli ordini di Spalletti per preparare il primointernazionale in programma sabato 31 luglio contro il Bayern Monaco all'Allianz Arena (calcio d'inizio alle ore 16.30)....Gli affronteranno il primointernazionale sabato 31 luglio contro il Bayern Monaco all'Allianz ..., come da programma, ha proseguito la propria tabella personalizzata svolgendo prima parte ...L'edizione odierna del Mattino si sofferma sulle condizioni di Ghoulam, che dopo i test atletici ha dato un riscontro positivo, costringendo il Napoli a ...Il Napoli, nella giornata di ieri, ha ripreso la preparazione a Castel Volturno in vista della stagione 2021/22 dopo aver terminato il ritiro di Dimaro Folgarida e aver avuto 2 giorni di riposo. Si sp ...