Genoa | Preziosi | “Bilanci dei club a rischio | senza aiuti il Chievo potrebbe non essere l’unico caso”

(Di giovedì 29 luglio 2021) “Dopo un anno e mezzo di mancati introiti da botteghino ora la nuova regola impone il distanziamento interpersonale di un metro. In pratica in quasi tutti gli stadi d’Italia saremmo costretti, se la normativa venisse confermata, a occupare un seggiolino ogni quattro, aprendo di fatto gli impianti per il 25 per cento della capienza“. Queste le parole di Enricoin un’intervista al Corriere della Sera. Il presidente delevidenzia i problemi economici del calcio dopo un anno e mezzo di pandemia, chiedendo a gran voce la possibilità di aprire gli stadi al 100% con il green pass: “pubblico negli stadi e forme di aiuto dal ...

Il presidente delEnricoha lanciato l'allarme chiedendo la riapertura degli stadi almeno al 50% Enrico, presidente del, in una intervista al Corriere della Sera ha lanciato l'allarme per ...Il presidente delEnricosi è concesso al Corriere della Sera in una lunga intervista in vista della prossima stagione. Particolare enfasi per la questione stadi e pubblico con la richiesta di riaprire ...Genoa - Il presidente Preziosi ha parlato al Corriere della Sera della ripresa del calcio italiano dopo la pandemia.Preziosi: 'Stati aperti a tutti i tifosi col green pass, altrimenti il calcio rischia di fallire e siamo pronti a fermarci' ...