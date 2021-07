Fiumicino, via le auto abbandonate in strada: iniziato il servizio di rimozione (Di giovedì 29 luglio 2021) E’ iniziato oggi il nuovo servizio di rimozione delle auto abbandonate sul territorio comunale di Fiumicino, in collaborazione con l’azienda “Pissta”. “Oggi rimuoviamo le prime quattro auto – spiega la comandante della Polizia Locale Daniela Carola – ed entro ottobre contiamo di rimuovere tutte le 70 auto che abbiamo già censito in tutta la città”. rimozione auto abbandonate: servizio a costo zero “Poi il servizio sarà calendarizzato con regolarità e una volta a settimana ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 29 luglio 2021) E’oggi il nuovodidellesul territorio comunale di, in collaborazione con l’azienda “Pissta”. “Oggi rimuoviamo le prime quattro– spiega la comandante della Polizia Locale Daniela Carola – ed entro ottobre contiamo di rimuovere tutte le 70che abbiamo già censito in tutta la città”.a costo zero “Poi ilsarà calendarizzato con regolarità e una volta a settimana ...

