F1 | Ungheria;Sainz | far bene per andare in vacanza tranquilli

"E' un circuito che mi piace, anche se non mi considero particolarmente bravo qui. Dobbiamo cominciare bene per andare tranquilli in vacanza". Così il pilota della Ferrari Carlosnel giovedì della F1 che apre il weekend dell'Hungaroring. "Le condizioni meteo e della pista non dovrebbero darci problemi, ma tocco ferro... McLaren? Batterla non è un'ossessione né l'unica ...Adami svela il "suo" Carlos: "Grande impatto sul mondo ...Piedi per terra L'Hungaroring rappresenta una buona occasione per... GP: speranze Ferrari nell'ultimo sforzo prima delle ..."E' un circuito che mi piace, anche se non mi considero particolarmente bravo qui. Dobbiamo cominciare bene per andare tranquilli in vacanza". Così il pilota della Ferrari Carlos Sainz nel giovedì del ...Carlos Sainz si rimbocca le maniche in vista del Gran Premio di Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno, e lo conferma anche nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ...