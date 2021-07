È una delle strade panoramiche più belle d’Europa | la puoi percorrere solo 4 mesi l’anno

Leggi su funweek

(Di giovedì 29 luglio 2021) Gli appassionati di moto e di montagna sanno certamente di cosa stiamo parlando: tra Svizzera e Italia, nella land del Tirolo c’è una strada dal nome quasi impronunciabile, la Silvretta Hochalpenstraße, considerata tra lepiù. Silvretta, tutte le info per un tour in moto in alta montagna A circa 2mila metri d’altitudine, la strada panoramica del Silvretta unisce Galtür e Partenen in 25 km di asfalto, tuttavia è aperta soltanto neicaldi ed è regolamentata negli accessi nonché a pagamento. Quando la Silvretta è chiusa, i km da macinare diventano 120, dunque questa strada non soltanto ...