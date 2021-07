Dionisi: «Non pensavo di andare via da Empoli. Ringrazio De Zerbi» (Di giovedì 29 luglio 2021) Alessio Dionisi parla del suo approdo al Sassuolo: ecco le dichiarazioni del tecnico che ringrazia anche Roberto De Zerbi (da Antonio Parrotto, inviato a Sassuolo) – Alessio Dionisi parla del suo arrivo al Sassuolo. SASSUOLO – «Non lo pensavo nemmeno io, non credevo di andar via da Empoli e che il Sassuolo potesse scegliere me. Ora sono qua e sono felice di esserci, non vedo l’ora di iniziare, anche se lo abbiamo già fatto. Il campionato inizia fra tre settimane e non vedo l’ora. Sono arrivato con grande entusiasmo e con la voglia di mettermi in discussione, sapendo che sono un neofita della categoria. ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 luglio 2021) Alessioparla del suo approdo al Sassuolo: ecco le dichiarazioni del tecnico che ringrazia anche Roberto De(da Antonio Parrotto, inviato a Sassuolo) – Alessioparla del suo arrivo al Sassuolo. SASSUOLO – «Non lonemmeno io, non credevo di andar via dae che il Sassuolo potesse scegliere me. Ora sono qua e sono felice di esserci, non vedo l’ora di iniziare, anche se lo abbiamo già fatto. Il campionato inizia fra tre settimane e non vedo l’ora. Sono arrivato con grande entusiasmo e con la voglia di mettermi in discussione, sapendo che sono un neofita della categoria. ...

