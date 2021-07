Digitale terrestre, Mise traccia la nuova roadmap: slitta lo switch off del primo settembre (Di giovedì 29 luglio 2021) (Teleborsa) – slitta la migrazione verso il nuovo Digitale terrestre. Previsto per il 1 settembre 2021, l’abbandono da parte delle emittenti televisive della codifica MPEG-2 a favore della più evoluta MPEG-4 (o AVC) – che consentirà la ricezione di tutti i canali in alta definizione (HD) e richiederà la sostituzione tutte le TV non in grado di supportare la nuova codifica o l’acquisto di un decoder di nuova generazione – “dovrebbe essere avviata a partire dal 15 ottobre 2021“. Questa l’ipotesi formulata dal ministero dello Sviluppo Economico nel documento presentato lo scorso 27 luglio nel ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 29 luglio 2021) (Teleborsa) –la migrazione verso il nuovo. Previsto per il 12021, l’abbandono da parte delle emittenti televisive della codifica MPEG-2 a favore della più evoluta MPEG-4 (o AVC) – che consentirà la ricezione di tutti i canali in alta definizione (HD) e richiederà la sostituzione tutte le TV non in grado di supportare lacodifica o l’acquisto di un decoder digenerazione – “dovrebbe essere avviata a partire dal 15 ottobre 2021“. Questa l’ipotesi formulata dal ministero dello Sviluppo Economico nel documento presentato lo scorso 27 luglio nel ...

