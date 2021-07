Detenuto in Egitto senza un perché. Zaki torna a farsi sentire con una lettera: “Combatterò finché non tornerò a Bologna” (Di giovedì 29 luglio 2021) “Combatterò finché non tornerò a studiare a Bologna”. Lo scrive Patrick Zaki in una lettera alla fidanzata resa nota dalla pagina social Patrick Libero. A consegnare la missiva, la famiglia che l’ha ricevuta durante l’ultima visita nel carcere in cui il ragazzo è Detenuto dal febbraio 2020. “So che nei nostri sogni più sfrenati non avremmo mai potuto immaginare questo scenario” si legge nel testo. “Da quando sono partito per Bologna abbiamo fatto così tanti progetti, il primo dei quali è che tu venga a trovarmi lì e giriamo l’Italia insieme” continua ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 29 luglio 2021) “nona studiare a”. Lo scrive Patrickin unaalla fidanzata resa nota dalla pagina social Patrick Libero. A consegnare la missiva, la famiglia che l’ha ricevuta durante l’ultima visita nel carcere in cui il ragazzo èdal febbraio 2020. “So che nei nostri sogni più sfrenati non avremmo mai potuto immaginare questo scenario” si legge nel testo. “Da quando sono partito perabbiamo fatto così tanti progetti, il primo dei quali è che tu venga a trovarmi lì e giriamo l’Italia insieme” continua ...

