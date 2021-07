Conference League 2021/2022, secondo turno preliminare: tabellone, date e accoppiamenti (Di giovedì 29 luglio 2021) A Nyon, presso la sede dell’Uefa, si è tenuto il sorteggio del secondo turno preliminare della Uefa Conference League 2021/2022, la nuova competizione in cui giocherà la Roma. I giallorossi entrano però in scena nel turno successivo, dunque in questo secondo turno, di cui vi proponiamo il tabellone e gli accoppiamenti di seguito, sono presenti tutte le possibili avversarie dei capitolini. Per quanto riguarda le date, si giocherà il 22 e 29 luglio in gare di andata e ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 luglio 2021) A Nyon, presso la sede dell’Uefa, si è tenuto il sorteggio deldella Uefa, la nuova competizione in cui giocherà la Roma. I giallorossi entrano però in scena nelsuccessivo, dunque in questo, di cui vi proponiamo ile glidi seguito, sono presenti tutte le possibili avversarie dei capitolini. Per quanto riguarda le, si giocherà il 22 e 29 luglio in gare di andata e ...

Advertising

romaforever_it : Conference League, risultati delle gare di ritorno dei preliminari - Sardanapalooo : RT @Giuseppe_924: Manco la conference league vincono - Giuseppe_924 : Manco la conference league vincono - chalcio : Conference League, il Vaduz rimontato e out, il Basilea sul velluto, il Servette ci crede fino alla fine ma non bas… - _enz29 : @Smgii1908 Ci vuole tempo Magari vince la conference league ma per puntare al campionato serve altro -