Calciomercato – Spalletti spinge per Vecino: Inzaghi punta di lui e dice no alla cessione (Di giovedì 29 luglio 2021) Luciano Spalletti ci prova per Matias Vecino L’infortunio con conseguente operazione per Demme che rimarrà fuori almeno 2 mesi, spinge il Napoli a intervenire sul mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport, il neo allenatore partenopeo Luciano Spalletti avrebbe indicato Matias Vecino come rinforzo ideale per la sua squadra. “Poi c’è una possibile soluzione last minute, che riguarda Matias Vecino. L’uruguaiano è gradito a Spalletti, che lo inserirebbe in poco tempo in schemi che il sudamericano conosce. Ma Simone Inzaghi ha imparato ad apprezzarlo e lo ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 29 luglio 2021) Lucianoci prova per MatiasL’infortunio con conseguente operazione per Demme che rimarrà fuori almeno 2 mesi,il Napoli a intervenire sul mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport, il neo allenatore partenopeo Lucianoavrebbe indicato Matiascome rinforzo ideale per la sua squadra. “Poi c’è una possibile soluzione last minute, che riguarda Matias. L’uruguaiano è gradito a, che lo inserirebbe in poco tempo in schemi che il sudamericano conosce. Ma Simoneha imparato ad apprezzarlo e lo ...

