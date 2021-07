Calciomercato Napoli, a un passo la cessione di Ciciretti al Pordenone (Di giovedì 29 luglio 2021) Calciomercato Napoli, il centrocampista ex Benevento vicino al passaggio a titolo definitivo in Serie B In casa Napoli si lavora sul fronte cessioni. Il club azzurro, secondo quanto riferito da Sky Sport, è vicinissimo alla cessione del centrocampista Amato Ciciretti al Pordenone, club attualmente militante in Serie B. Dopo il giro di prestiti tra Ascoli, Empoli e Chievoverona, per l’ex Benevento stavolta si prospetta un trasferimento a titolo definitivo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 luglio 2021), il centrocampista ex Benevento vicino al passaggio a titolo definitivo in Serie B In casasi lavora sul fronte cessioni. Il club azzurro, secondo quanto riferito da Sky Sport, è vicinissimo alladel centrocampista Amatoal, club attualmente militante in Serie B. Dopo il giro di prestiti tra Ascoli, Empoli e Chievoverona, per l’ex Benevento stavolta si prospetta un trasferimento a titolo definitivo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

