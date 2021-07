Bob Odenkirk collassa sul set. L’attore di Breaking Bad e Better Call Saul colpito da un malore: il racconto (Di giovedì 29 luglio 2021) È di queste ore la notizia dell’improvviso malore che ha colpito uno dei volti noti delle serie tv americane. Bob Odenkirk, 58 anni, si è sentito male mentre era sul set di Better Call Saul, sceneggiato in cui interpreta il ruolo del protagonista. Immediato il suo trasporto d’urgenza all’ospedale. Bob Odenkirk, colpito da un malore: cos’è successo alL’attore Nella giornata di ieri è stata diffusa una notizia che ha generato forte preoccupazione nei fan di alcune fra le serie tv americane più amate. ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 29 luglio 2021) È di queste ore la notizia dell’improvvisoche hauno dei volti noti delle serie tv americane. Bob, 58 anni, si è sentito male mentre era sul set di, sceneggiato in cui interpreta il ruolo del protagonista. Immediato il suo trasporto d’urgenza all’ospedale. Bobda un: cos’è successo alNella giornata di ieri è stata diffusa una notizia che ha generato forte preoccupazione nei fan di alcune fra le serie tv americane più amate. ...

Advertising

fanpage : #BobOdenkirk trasportato d'urgenza in ospedale, ha avuto un malore sul set - repubblica : Bob Odenkirk in ospedale dopo un malore sul set di 'Better Call Saul' - sicklayla : RT @perchetendenza: 'Bob Odenkirk': Perché secondo quanto riportato da @TMZ ha avuto un malore improvviso in Nuovo Messico, sul set della s… - mante : E Bob Odenkirk ha avuto un infarto sul set di Better Call Saul. - _ximightbewrong : Bob Odenkirk mi raccomando non fare scherzi questa casa aspetta te? -