“Ale in Cucina”: la (video) ricetta del gelo di melone o anguria palermitano (Di giovedì 29 luglio 2021) Re indiscusso dell’estate palermitana, dove è consuetudine prepararlo a Ferragosto, il gelo di mel(l)one conquista per la sua semplicità, la leggerezza ed il profumo. Gli ingredienti sono pochi, pochissimi, e genuini; la sua storia è millenaria (lo preparavano gli arabi, o forse gli albanesi, in Sicilia, già nello scorso millennio); il suo gusto: unico. La consistenza è quella di una crema vellutata, il gusto è particolare, speziato, al profumo di cannella e, in alcuni casi, di gelsomino. Ingredienti 500 ml succo di anguria, 100 g zucchero, 45-50 g amido di mais, 30 g gocce di cioccolato, cannella, gelsomino Procedimento Elimino la buccia ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 29 luglio 2021) Re indiscusso dell’estate palermitana, dove è consuetudine prepararlo a Ferragosto, ildi mel(l)one conquista per la sua semplicità, la leggerezza ed il profumo. Gli ingredienti sono pochi, pochissimi, e genuini; la sua storia è millenaria (lo preparavano gli arabi, o forse gli albanesi, in Sicilia, già nello scorso millennio); il suo gusto: unico. La consistenza è quella di una crema vellutata, il gusto è particolare, speziato, al profumo di cannella e, in alcuni casi, di gelsomino. Ingredienti 500 ml succo di, 100 g zucchero, 45-50 g amido di mais, 30 g gocce di cioccolato, cannella, gelsomino Procedimento Elimino la buccia ...

Advertising

aIe_taia : @ale_taia appena alzata che ti dirigi verso la cucina: - junginkgo : ore otto quasi agosto, siamo in cucina dopo cena, ale si guarda in giro e dice: “uh dovremmo pulire il sopra del fr… - bloody_ale : @michaelcasco No infatti lo fa il mio fidanzato io mi limito a mangiare anche perché in cucina io sono un re mida a… - Ale_giannini61 : @marinapiva67 La zia Lidia ha ragione. Una buona cucina alternata a delle belle camminate; ottima cura. Rimettiti presto ?? - Ale_Gaino : I'm at Officina - Cucina & Laboratorio - @officinavr in Verona, Veneto -