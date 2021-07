Variante Delta, Fauci: “Stesso livello virus in positivi vaccinati e non vaccinati” (Di mercoledì 28 luglio 2021) “La Variante Delta è totalmente dominante negli Usa. Il quadro è completamente cambiato: il livello di virus nei vaccinati che si infettano, un evento più raro che può verificarsi, è esattamente lo Stesso rispetto al livello di virus nelle persone non vaccinate” che vengono contagiate. Sono le parole del professor Anthony Fauci, immunologo consulente del presidente americano Joe Biden, che nelle ultime ore ha parlato in più occasioni dopo le nuove linee guida dei Centers for disease control, che hanno raccomandato l’uso di ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 luglio 2021) “Laè totalmente dominante negli Usa. Il quadro è completamente cambiato: ildineiche si infettano, un evento più raro che può verificarsi, è esattamente lorispetto aldinelle persone non vaccinate” che vengono contagiate. Sono le parole del professor Anthony, immunologo consulente del presidente americano Joe Biden, che nelle ultime ore ha parlato in più occasioni dopo le nuove linee guida dei Centers for disease control, che hanno raccomandato l’uso di ...

