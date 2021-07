Ultime Notizie Roma del 28-07-2021 ore 16:10 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno avviato il procedimento di revoca dell’incarico nei confronti di lisabetta Palmieri direttrice della casa circondariale di Santa Maria a vedere il carcere delle violenze detenuti con provvedimento del 27 luglio 2021 del direttore generale del personale le viene contestata un’anomala condotta nell’avere consentito venerdì 23 luglio al suo compagno soggetto estraneo all’amministrazione di presenziare la visita in istituto della senatrice Cinzia Leone di accompagnarla negli incontri con i detenuti e quanto si apprende da fonti del dipartimento dell’amministrazione ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 luglio 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno avviato il procedimento di revoca dell’incarico nei confronti di lisabetta Palmieri direttrice della casa circondariale di Santa Maria a vedere il carcere delle violenze detenuti con provvedimento del 27 lugliodel direttore generale del personale le viene contestata un’anomala condotta nell’avere consentito venerdì 23 luglio al suo compagno soggetto estraneo all’amministrazione di presenziare la visita in istituto della senatrice Cinzia Leone di accompagnarla negli incontri con i detenuti e quanto si apprende da fonti del dipartimento dell’amministrazione ...

Advertising

Corriere : I dati dell’Iss: «Il 99 per cento dei morti da febbraio non aveva completato il ciclo vaccinale» - rtl1025 : ?? #FedericaPellegrini, le sue ultime #Olimpiadi, tra i record e l'amore, finalmente ufficiale, con #MatteoGiunta… - fanpage : La figlia dodicenne del sindaco De Caro ha ricevuto il #vaccino - RedazioneDedalo : Enna – Stanziati 6 milioni per la messa in sicurezza di ponti e viadotti - tempostretto : Un nuovo articolo: (Coronavirus in Calabria, 145 nuovi contagi di cui 56 nel reggino. Zero decessi) è stato pubblic… -