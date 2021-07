Traffico Roma del 28-07-2021 ore 19:30 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati a questo aggiornamento da Simone a Cerchiara sul tratto Urbano della A24 ripercussioni a causa di un incidente in direzione del raccordo anulare i disagi tra il bivio per il raccordo incidente comunque da poco risolto Traffico in diminuzione mentre da diverse ore un incidente avvenuto sulla via Prenestina all’altezza di via di Rocca Cencia sta provocando disagi in tutta la zona circostante incidente non ancora del tutto risolto Intanto sulla tangenziale est si era lenta a causa del Traffico tra la nuova galleria e il bivio per San Lorenzo e percussioni sul tratto Urbano della A24 in uscita da ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 luglio 2021) LuceverdeBuonasera e ben trovati a questo aggiornamento da Simone a Cerchiara sul tratto Urbano della A24 ripercussioni a causa di un incidente in direzione del raccordo anulare i disagi tra il bivio per il raccordo incidente comunque da poco risoltoin diminuzione mentre da diverse ore un incidente avvenuto sulla via Prenestina all’altezza di via di Rocca Cencia sta provocando disagi in tutta la zona circostante incidente non ancora del tutto risolto Intanto sulla tangenziale est si era lenta a causa deltra la nuova galleria e il bivio per San Lorenzo e percussioni sul tratto Urbano della A24 in uscita da ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Aeroporto di Fiumicino, primo in Europa nel gradimento dei passeggeri ... superando tutti gli scali europei, da quelli minori con traffico annuale inferiore a 2 milioni di ... Il record di questo trimestre, secondo il report, è frutto della strategia di Aeroporti di Roma che ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28 - 07 - 2021 ore 17:45 VIABILITÀ DEL 28 LUGLIO 2021 ORE 17.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO; APRIAMO CON A24 ROMA TERAMO DOVE IL TRAFFICO RISULTA BLOCCATO A CAUSA DI UN VEICOLO IN AVARIA TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI DIREZIONE ROMA SUL RACCORDO ANULARE: CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ROMA FIUMICINO E ...

Traffico Roma del 28-07-2021 ore 13:30

A1 chiusa tra Firenze Sud e Incisa per un camion in fiamme Sulla A1 Milano - Napoli tra Firenze sud ed Incisa verso Roma si e' reso necessario chiudere il tratto, a causa di un camion che ha preso fuoco al km 305. All'interno del tratto chiuso il traffico e' bloccato.

G20 della cultura, da dove ripartire? Tra le priorità il cambiamento climatico – Ecco i temi Sul G20 della cultura, che il 29 luglio si inaugura nell’Arena del Colosseo di Roma (e proseguirà il giorno seguente), aleggia un fantasma. È quello del Covid-19 che da oltre 18 mesi rende difficile i ...

