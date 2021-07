Tokyo 2020 | atleta disperata costretta a rinunciare | “Dovrò lottare contro i demoni…”

Advertising

Nuoto, Federica Pellegrini conquista la quinta finale olimpica consecutiva - Tokyo: Pellegrini in finale 200 sl, è la quinta olimpica - Olimpiadi Tokyo 2020 - DOMINIO AZZURRO: TURCHIA KO Trionfo delle ragazze di Mazzanti per 3-1 (25-22 23-25 25-20 25-15) e punteggio pieno nel girone. 'Il Molise esiste e mena forte' dovrebbe diventare il motto ufficiale di queste olimpiadi. Bellissimo. Atene 2004 Tokyo 2020

Simon Biles non parteciperà alla finale individuale all - around dei Giochi di'per concentrarsi sulla sua salute mentale'. Lo ha annunciato Usa Gymnastics. La 24enne campionessa statunitense si è ritirata dalla finale a squadre di martedì, ma aveva lasciato aperta la ...Questi Giochi Olimpici dicontinuano a rivelarsi molto amari per il fenomeno della ginnasta statunitense, che se durante la finale a squadre di martedì era sembrata dare forfait 'solo' per ...Dopo qualche cocente delusione, torna la grande scherma azzurra anche sui tabelloni dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. La sciabola a squadre maschile, infatti, nella mattinata italiana ..."Non sono ancora riuscito a parlare con il ragazzo ma i medici che lo stanno seguendo mi hanno riferito che Bruno sta bene ed è asintomatico", conclude.