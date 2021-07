The Card Counter, il trailer del film in concorso a Venezia 2021 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il distributore Focus Features ha pubblicato il trailer ufficiale di 'The Card Counter' , un thriller drammatico scritto e diretto da Paul Schrader e interpretato fra gli altri da Oscar Isaac, Tiffany ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il distributore Focus Features ha pubblicato ilufficiale di 'The' , un thriller drammatico scritto e diretto da Paul Schrader e interpretato fra gli altri da Oscar Isaac, Tiffany ...

Advertising

TSOWrestling : Tutto quello che bisogna sapere su #FightForTheFallen, il prossimo episodio speciale di #AEWDynamite #TSOW // #TSOS - satu__rn : buongiorno what if il vero nome di Raiden Shogun è Ei? nella descrizione della name card dice “not simply Ei, and… - dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: È stato messo online il trailer ufficiale di #TheCardCounter, nuovo film di #PaulSchrader con #OscarIsaac e #WillemDafoe.… - MoviesAsbury : È stato messo online il trailer ufficiale di #TheCardCounter, nuovo film di #PaulSchrader con #OscarIsaac e… - bighobiluvr : AND ITS THE HOLOGRAM CARD FJDJFJSKKSKD -