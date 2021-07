Stefano e Manuela un mese dopo Temptation Island si sono fidanzati (ma non fra loro) (Di mercoledì 28 luglio 2021) Stefano e Manuela da Temptation Island sono usciti separati dopo un falò infuocato. Ora i due però sembrerebbero essere di nuovo felici al fianco dei rispettivi tentatori. Lui sta con Federica, lei con Luciano. Tornati da Filippo Bisciglia un mese dopo la fine delle registrazioni, i due hanno commentato così: “Un paio di giorni dopo ho incontrato Stefano a casa mia perché doveva prendere le sue cose, ci siamo abbracciati e ci siamo messi a piangere ed entrambi abbiamo detto che non volevamo che andasse a finire così” – ha ... Leggi su biccy (Di mercoledì 28 luglio 2021)dausciti separatiun falò infuocato. Ora i due però sembrerebbero essere di nuovo felici al fianco dei rispettivi tentatori. Lui sta con Federica, lei con Luciano. Tornati da Filippo Bisciglia unla fine delle registrazioni, i due hanno commentato così: “Un paio di giorniho incontratoa casa mia perché doveva prendere le sue cose, ci siamo abbracciati e ci siamo messi a piangere ed entrambi abbiamo detto che non volevamo che andasse a finire così” – ha ...

