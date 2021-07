Simone Biles: «Ho tutti addosso. Voglio uscire da qui sulle mie gambe, non su una sedia a rotelle» (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ieri, dopo il crollo emotivo alle Olimpiadi e l’eliminazione dalla finale di ginnastica artistica a squadre, Simone Biles ha parlato in conferenza stampa. «Non mi sono mai sentita così prima di una competizione e non potevo rovinare la gara delle mie compagne. Non appena salgo in pedana siamo solo io e la mia testa… e lì ci sono démoni con cui devo confrontarmi. Per questo mi sono fermata». Ha puntato il dito sulle pressioni che deve sostenere. «Ho tutti addosso: uno lavora per se stesso, ma poi è difficile non misurarsi con quello che gli altri pensano di te, tra internet e social media. ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ieri, dopo il crollo emotivo alle Olimpiadi e l’eliminazione dalla finale di ginnastica artistica a squadre,ha parlato in conferenza stampa. «Non mi sono mai sentita così prima di una competizione e non potevo rovinare la gara delle mie compagne. Non appena salgo in pedana siamo solo io e la mia testa… e lì ci sono démoni con cui devo confrontarmi. Per questo mi sono fermata». Ha puntato il ditopressioni che deve sostenere. «Ho: uno lavora per se stesso, ma poi è difficile non misurarsi con quello che gli altri pensano di te, tra internet e social media. ...

Advertising

riotta : .@Simone_Biles si ritira pare non per infortunio ma per eccessiva pressione psicologica #Tokyo2020 - ilpost : Ha vinto la Russia davanti agli Stati Uniti, che non perdevano dalle Olimpiadi del 2008: l'Italia è arrivata quarta… - Gazzetta_it : La drammatica confessione di Simone Biles dopo il ritiro nella gara a squadre di ginnastica #Tokyo2020 - polpettaesugo : RT @Martola__: Simone Biles che in mondovisione dice la salute mentale è importante tanto quella fisica e non mi rompete i coglioni grazie… - saa_bianco : RT @Martola__: Simone Biles che in mondovisione dice la salute mentale è importante tanto quella fisica e non mi rompete i coglioni grazie… -