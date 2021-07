Siano | Coltellate ad un carabiniere | usciere in manette

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Siano Coltellate

SalernoToday

ad un carabiniere, usciere in manette. Quattro fendenti - come titola il quotidiano 'Le Cronache' - durante una lite: in carcere 59enne. L'uomo è un dipendente del Comune di Nocera. E' ...Tempo di Lettura: 1 minuto. Paura anella serata appena passata. In via D'Andrea, intorno alle 22.30, due persone sono state ... un ex carabiniere è stato ferito con diverseall'...BRUNICO. Si tratterebbe di una lite terminata in tragedia quella avvenuta questa notte a Brunico. In un appartamento del centro storico è stato ucciso a coltellate Maximum Zanella di circa 30 anni res ...Vittima un 25 enne, ricoverato con ferite non gravi. In carcere gli aggressori: un 19enne cileno e una 33enne romana ...