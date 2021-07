Rogo Oristanese: ancora in azione 5 elicotteri e 6 Canadair (Di mercoledì 28 luglio 2021) Proseguono interrottamente le operazioni di bonifica ma anche per domare i focolai del gigantesco Rogo che ha devastato il Montiferru, nell'Oristanese, e che continua a bruciare ormai da sei giorni. ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 luglio 2021) Proseguono interrottamente le operazioni di bonifica ma anche per domare i focolai del gigantescoche ha devastato il Montiferru, nell', e che continua a bruciare ormai da sei giorni. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Sardegna brucia ancora, due focolai ancora attivi. Un allevatore di Cuglieri rischia la vita per salvare 400 pec… - Agenzia_Ansa : La Procura di Oristano ha aperto un fascicolo sul gigantesco rogo che ha divorato il Montiferru, nell'Oristanese. L… - Agenzia_Ansa : Roghi in #Sardegna, fiamme da quasi tre giorni. Proseguono gli interventi di soccorso. La protezione civile: ancora… - Ss51202463 : RT @SardegnaG: Tragica foto di un allevamento andato a fuoco nel rogo in corso nell'oristanese, zona Cuglieri #Sardegna - nanku_runaisa : RT @AnsaSardegna: Rogo Oristanese: studioso, speranze ripresa ulivo millenario. Sopralluogo del direttore dell'Orto botanico Università Cag… -

Ultime Notizie dalla rete : Rogo Oristanese Rogo Oristanese: ancora in azione 5 elicotteri e 6 Canadair Proseguono interrottamente le operazioni di bonifica ma anche per domare i focolai del gigantesco rogo che ha devastato il Montiferru, nell'Oristanese, e che continua a bruciare ormai da sei giorni. Attualmente le squadre a terra di Protezione civile, Corpo forestale, Vigili del fuoco e Volontari ...

Rogo Oristanese: Solinas, ecosistema fragile va presidiato Su questo dato ha invitato alla riflessione, come classe politica, il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas, intervenendo in Consiglio regionale sui danni degli incendi nell'Oristanese. ...

Rogo Oristanese, inchiesta Procura per incendio colposo Agenzia ANSA Mezzi aerei ancora operativi per bonifica e spegnimento degli ultimi focolai Ancora in azione cinque elicotteri e sei Canadair. Nel frattempo a Bottidda fiamma minacciano alcune abitazioni ...

Rogo Oristanese: ancora in azione 5 elicotteri e 6 Canadair Proseguono interrottamente le operazioni di bonifica ma anche per domare i focolai del gigantesco rogo che ha devastato il Montiferru, nell'Oristanese, e che continua a bruciare ormai da sei giorni. ( ...

Proseguono interrottamente le operazioni di bonifica ma anche per domare i focolai del gigantescoche ha devastato il Montiferru, nell', e che continua a bruciare ormai da sei giorni. Attualmente le squadre a terra di Protezione civile, Corpo forestale, Vigili del fuoco e Volontari ...Su questo dato ha invitato alla riflessione, come classe politica, il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas, intervenendo in Consiglio regionale sui danni degli incendi nell'. ...Ancora in azione cinque elicotteri e sei Canadair. Nel frattempo a Bottidda fiamma minacciano alcune abitazioni ...Proseguono interrottamente le operazioni di bonifica ma anche per domare i focolai del gigantesco rogo che ha devastato il Montiferru, nell'Oristanese, e che continua a bruciare ormai da sei giorni. ( ...