Red Ronnie, il duro sfogo dopo la morte di Giuseppe De Donno: "Lo hanno ucciso" (Di mercoledì 28 luglio 2021) La notizia della morte di Giuseppe De Donno ha scatenato una valanga di polemiche sul web. L'ex primario di pneumologia dell'ospedale di Mantova, che per primo ha introdotto lo scorso anno la cura del Covid con trasfusioni di plasma iperimmune, si è suicidato ieri nella sua abitazione in circostanze ancora poco chiare. Sono in tantissimi gli utenti social facendo che si sono scagliati contro il mondo della scienza, colpevole, secondo alcuni, di aver lasciato il medico "solo", emarginato a causa della controversa terapia che prevedeva l'infusione di sangue di infetti da Covid, opportunamente trattati, in altri pazienti contagiati. "Troppe ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 28 luglio 2021) La notizia delladiDeha scatenato una valanga di polemiche sul web. L'ex primario di pneumologia dell'ospedale di Mantova, che per primo ha introdotto lo scorso anno la cura del Covid con trasfusioni di plasma iperimmune, si è suicidato ieri nella sua abitazione in circostanze ancora poco chiare. Sono in tantissimi gli utenti social facendo che si sono scagliati contro il mondo della scienza, colpevole, secondo alcuni, di aver lasciato il medico "solo", emarginato a causa della controversa terapia che prevedeva l'infusione di sangue di infetti da Covid, opportunamente trattati, in altri pazienti contagiati. "Troppe ...

Advertising

zolu67 : RT @DarkLadyMouse: Non vi fidate dei medici? Allora famo così: la prossima volta che c'avete 'na colica invece de intasa' er pronto soccors… - salbyrosalba : Red Ronnie sul suicidio del dottor De Donno - ungiovaneuomo : Red Ronnie , Montesano, Ruggeri, una serie di vecchi arnesi ormai fuori dal grande giro che cercano la notorietà or… - ascochita : RT @DarkLadyMouse: Non vi fidate dei medici? Allora famo così: la prossima volta che c'avete 'na colica invece de intasa' er pronto soccors… - ksnt63 : Oggi è la giornata dei deficienti* in tendenza Tipo Red Ronnie e Bizzarri (*da 'deficere'... eppur parlare ??) -