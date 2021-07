Olimpiadi | Pellegrini ' Giunta compagno di vita speciale | spero lo sarà anche in futuro'

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Tokyo, 28 lug. (Adnkronos) - "Se non ci fosse stato Matteo probabilmente avrei smesso qualche anno fa". Federicaufficializza la love story con l'allenatore Matteodopo la finale dei 200 stile libero. "E' stato un grandissimo allenatore ed undiloin-ha detto alal Tg1-. La priorità era tenere l'immagine dell'allenatore e dell'atleta separati e siamo stati bravi molto in questo. E' stata una persona fondamentale, una delle più importanti in ...

Coninews : SEMPLICEMENTE LEGGENDARIA ?? Da Atene 2004 a #Tokyo2020! Federica #Pellegrini è l'unica nuotatrice ad aver conquist… - Gazzetta_it : FEDERICA, SEI DIVINA ?????? Federica Pellegrini scrive un’altra pagina di storia ed entra nella leggenda: si qualific… - repubblica : Nuoto, Federica Pellegrini conquista la quinta finale olimpica consecutiva - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #Tokyo2021 #FedericaPellegrini #NuotoTokyo2020 VIDEO Federica Pellegrini settima alle Olimpiadi… - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #Tokyo2021 #AlessandroMiressi #CaelebDressel Nuoto, Olimpiadi Tokyo: Federico Burdisso di bronz… -

stato tutto molto bello, non si vedeva ma anche mentre nuotavo avevo il sorriso": Federicaha parlato al termine della finale dei 200 stile alledi Tokyo 2020 , in cui si è piazzata settima. "Sono felice, è stata la finale che ho sentito più di tutte le altre. È stato ...dal nostro inviato TOKYO - Non è bastata l'ennesima prestazione d'orgoglio. chiude lontana dal podio i suoi ultimi 200 metri olimpici, nonostante un'importante sforbiciata al cronometro rispetto alle ...Tokyo, 28 lug. (Adnkronos) - "Se non ci fosse stato Matteo probabilmente avrei smesso qualche anno fa". Federica Pellegrini ufficializza la love story con l'allenatore Matteo Giunta dopo la finale dei ...E' stato un bel viaggio, è la mia ultima finale'. Federica Pellegrini, dopo il settimo posto nella finale dei 200 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ai microfoni della Rai non riesce a tratten ...