Nuoro. Tragedia sulla statale, poliziotto travolto e ucciso mentre aiutava automobilista in panne (Di mercoledì 28 luglio 2021) Stava soccorrendo un automobilista rimasto con l'auto in panne quando è stato travolto ed ucciso da un'auto in corso. È deceduto così, questa mattina, intorno alle ore 8.30, Marino Terrezza, 36 anni, agente della Polizia Stradale di Nuoro. La dinamica di quanto accaduto è ancora in fase di accertamento. Secondo una prima ricostruzione la pattuglia L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

