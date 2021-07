Mattarella | il Covid-19 è un dramma | politici non lo sottovalutino

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Quella in corso è una "grave emergenza pandemica". Di fronte a questa "ticità inedita" la vaccinazione è "un dovere morale e civico". La politica dal canto suo, che deve far "prevalere il senso di comunità", continui a "lavorare nella doverosa considerazione del bene comune del Paese" senza perdere "la consapevolezza della emergenza che tuttora l'Italia sta attraversando, dei gravi pericoli sui versanti sanitario, economico e sociale. Che non si pensi di averli alle spalle. Che non si rivolga attenzione prevalente a questioni non altrettanto pressanti". Il presidente della Repubblica Sergioha incontrato oggi pomeriggio nei giardini del ...