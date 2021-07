L’uomo più ricco del Libano proverà a formare un nuovo governo (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il presidente del paese ha affidato l'incarico al miliardario Najib Mikati, dopo quasi un anno di crisi politica ed economica Leggi su ilpost (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il presidente del paese ha affidato l'incarico al miliardario Najib Mikati, dopo quasi un anno di crisi politica ed economica

