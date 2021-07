LIVE Ciclismo, Cronometro Olimpiadi in DIRETTA: miglior tempo provvisorio per Hugo Houle (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.50 Tra 6? si riprenderà con le varie partenze del secondo blocco di corridori. 7.48 Difatti, dopo 22 chilometri, il portoghese accusa un ritardo di 46? rispetto all’attuale miglior tempo d Hugo Houle. 7.45 Decisamente attardato uno dei favoriti del giorno, il portoghese Nelson OLIVEira. 7.42 Ricordiamo che il primo azzurro a prendere il via sarà Alberto Bettiol alle ore 8.00, mentre Filippo Ganna scenderà dalla pedana per ultimo alle ore 9.10. 7.39 Ma ecco che bile presto rimbalzato per 7? dal canadese Hugo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.50 Tra 6? si riprenderà con le varie partenze del secondo blocco di corridori. 7.48 Difatti, dopo 22 chilometri, il portoghese accusa un ritardo di 46? rispetto all’attuale. 7.45 Decisamente attardato uno dei favoriti del giorno, il portoghese Nelson Oira. 7.42 Ricordiamo che il primo azzurro a prendere il via sarà Alberto Bettiol alle ore 8.00, mentre Filippo Ganna scenderà dalla pedana per ultimo alle ore 9.10. 7.39 Ma ecco che bile presto rimbalzato per 7? dal canadese...

