Juventus, Ronaldo torna a parlare: “Felice di tornare al lavoro” (Di mercoledì 28 luglio 2021) “Felice di tornare al lavoro”. torna a parlare Cristiano Ronaldo e lo fa su Instagram con una foto che lo ritrae alla Continassa intento ad allenarsi nel giorno in cui torna a disposizione della Juventus e di Massimiliano Allegri, che ha potuto allenarlo soltanto per una stagione. Ultimo anno di contratto per il portoghese, che vorrà provare a vincere scudetto e Champions prima di lasciare la Vecchia Signora. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 28 luglio 2021) “dire al”.Cristianoe lo fa su Instagram con una foto che lo ritrae alla Continassa intento ad allenarsi nel giorno in cuia disposizione dellae di Massimiliano Allegri, che ha potuto allenarlo soltanto per una stagione. Ultimo anno di contratto per il portoghese, che vorrà provare a vincere scudetto e Champions prima di lasciare la Vecchia Signora. SportFace.

