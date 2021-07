Inter in gran spolvero contro il Crotone, Calhanoglu protagonista nel 6-0 di Appiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) E’ un’Inter in gran spolvero quella vista in amichevole contro il Crotone ad Appiano Gentile. 6-0 rifilato dai ragazzi di Inzaghi alla squadra guidata da Modesto, con tre gol per tempo e tante buone indicazioni per quanto visto in campo. In particolare, la prestazione davvero ispirata del nuovo acquisto Calhanoglu, preso a zero dai cugini del Milan e subito decisivo con due assist per Satriano, autore del vantaggio, e Dimarco che fa 2-0, e poi di un gol molto bello con un coast to coast. Nella ripresa tanti cambi e ci sono stati i primi 45? per un Lukaku che dimostra di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 luglio 2021) E’ un’inquella vista in amichevoleiladGentile. 6-0 rifilato dai ragazzi di Inzaghi alla squadra guidata da Modesto, con tre gol per tempo e tante buone indicazioni per quanto visto in campo. In particolare, la prestazione davvero ispirata del nuovo acquisto, preso a zero dai cugini del Milan e subito decisivo con due assist per Satriano, autore del vantaggio, e Dimarco che fa 2-0, e poi di un gol molto bello con un coast to coast. Nella ripresa tanti cambi e ci sono stati i primi 45? per un Lukaku che dimostra di ...

