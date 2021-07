Giustizia, Salvini: “Noi accettiamo le proposte di Draghi, non dei Cinque stelle” (Di mercoledì 28 luglio 2021) “Sulla Giustizia non stiamo ostacolando il M5s. C’è Giulia Bongiorno che sta lavorando con il ministro Cartabia e il premier Draghi per migliorare la riforma. E’ il Movimento che ha presentato centinaia di emendamenti”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti fuori Montecitorio. “Noi accetteremo le proposte di Draghi e non quelle del M5s”, ha continuato L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) “Sullanon stiamo ostacolando il M5s. C’è Giulia Bongiorno che sta lavorando con il ministro Cartabia e il premierper migliorare la riforma. E’ il Movimento che ha presentato centinaia di emendamenti”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, parlando con i giornalisti fuori Montecitorio. “Noi accetteremo ledie non quelle del M5s”, ha continuato L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

