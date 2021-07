Ginnastica | Olimpiadi Tokyo | Daiki Hashimoto vince l’all-around a 19 anni! Xiao e Nagornyy si arrendono

(Di mercoledì 28 luglio 2021)è il nuovo Campione Olimpico all-. Il giapponese è riuscito a trionfare a2021, da autentico padrone di casa e al termine di una gara semplicemente al cardiopalma, estremamente equilibrata e risolta con un serratissimo finale alla sbarra. All’ultimo attezzo, infatti, si erano presentati quattro ragazzi racchiusi in appena sei decimi, la lotta per la medaglia d’oro era davvero rovente. Il nipponico, che compierà 20 anni il prossimo 7 agosto ed era alla prima grande competizione internazionale della carriera, è salito per ultimo sulla sbarra e ha eseguito un magistrale esercizio da 14.933, con il ...

Dodici medaglie: sei bronzi, cinque argenti, un oro. Parte da questo bottino l'Italia delle Olimpiadi dopo quattro giorniìate di gara. Nella quinta, oggi 28 luglio, ...