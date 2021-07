Francia | peggiora fiducia consumatori a luglio

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Francia peggiora

Teleborsa

Cala la fiducia dei consumatori francesi nel mese di luglio. Il relativo indice, calcolato dall' Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE) , è stato indicato a 101 punti dai 103 punti del mese precedente. Continua a preoccupare l'impennata dei contagi Covid in Europa. In Spagna in un mese ci sono stati quasi mezzo milione di nuovi contagi. Superato il livello di allarme anche in Francia. Apprensione an ...