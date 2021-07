Covid | Fda | “Ampliare studi su vaccini per fascia 5-11 anni”

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Negli Usa l’Fda ha sollecitato le aziende produttrici del vaccino mRna adgliclinici sull’efficacia del vaccino nellad’età 5-11per poter analizzare, ed eventualmente prevenire, gli effetti collaterali molto rari, come la miocardite e la pericardite, che si sono manifestati nelle persone under 30 già immunizzate. “La Food and Drug Administration – riporta il ‘New York Times’ – ha indicato a Pfizer-BioNTech e Moderna che le dimensioni e la portata dei lorosul vaccino in età pediatrica erano inadeguate per rilevare effetti collaterali rari”. L’indicazione dell’Fda è di ...

L'indicazione dell'Fda è di includere fino a 3.000 bambini nella sperimentazione del vaccino per la fascia 5-11 anni, "il doppio rispetto al numero originale di partecipanti allo studio"